الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

وفاة 3 مرضى في حريق بمستشفى نمساوي

النمسا، فيتو
النمسا، فيتو

قضى ثلاثة مرضى في حريق مستشفى في النمسا أدّى إلى إجلاء نحو 90 مريضًا، اليوم الثلاثاء، حسب ما قالت ناطقة باسم المركز الاستشفائي الواقع في مودلينج جنوب فيينا.

حريق في مستشفى بالنمسا

وقالت الناطقة باسم المستشفى "لم يُحدّد بعد سبب الكارثة بشكل مؤكّد"، فيما يُعد هذا النوع من الحوادث نادرًا جدًّا في هذه الدولة الغنية التي يقطنها تسعة ملايين شخص.

ونشب الحريق قرابة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء  في غرفة في المركز الاستشفائي وانتشر بسرعة، بحسب بيان صدر عن وكالة الصحة في المنطقة.

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وأرسل عناصر الإطفاء 33 مركبة ونحو 170 عنصرًا إلى الموقع، وتدخّل أيضًا فريق من الصليب الأحمر.

وتمكّنت الفرق من السيطرة على الحريق بعد ساعتين تقريبًا، ونُقل المرضى غير المصابين إلى مراكز استشفائية أخرى.

فيما فتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات الحادث.

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