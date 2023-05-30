الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

والد طفل تعرض للاختطاف يتعرف على المتهمين بالزيتون

خطف، فيتو
خطف، فيتو

استمعت  نيابة الزيتون لأقوال والد طفل تعرض للاختطاف على يد عاطلين بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

وتعرف والد الطفل علي المتهيمن واتهمهما باختطاف نجله للانتقام منه بسبب خلافات بينهم. 

وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة.
 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الخطف 

كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

وقال خبير قانوني: يحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

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نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون مديرية أمن القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم

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