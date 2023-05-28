الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

أمن القاهرة يحرر طالبا أجنبيا اختطفه شخصين في الزيتون

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى تحرير طالب أجنبى اختطفه شخصين بسبب وجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه بمنطقة الزيتون، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

 

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب إنتهاء اليوم الدراسى.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه.
 

وبمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث إتفقا فيما بينهما على إستدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وبإستدعاء والدة المجنى عليه إتهمتهما بإرتكاب الواقعة.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الخطف 

عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
 

واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

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