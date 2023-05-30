الوداد المغربي يفوز على المغرب التطواني في آخر بروفة قبل مواجهة الأهلي

الوداد المغربي، فاز فريق الوداد المغربي على ضيفه المغرب التطواني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري المغربي.

سجل ثنائية الوداد المغربي أمين فرحان في الدقيقة 57 ويحيى عطية الله في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل نادي الوداد المغربي المركز الثاني برصيد 56 خلف الجيش الملكي المتصدر بفارق برصيد 57 نقطة.

أما فريق المغرب التطواني فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

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أحداث المباراة

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول دون خطورة ظاهرة تذكر من جانب الفريقين في الدقائق الأولى، وكانت أخطر الفرص من نصيب الوداد عن طريق حميد أحداد تصدى لها حارس المغرب التطواني.

وانتفض فريق الوداد هجوميًّا في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللقاء، واستطاع أن يسجل هدفين، ليحسم نتسجة اللقاء لصالحه ويواصل مطاردة الجيش الملكي على صدارة الترتيب.

تشكيل الوداد

مطيع، زولا، فرحان، العملود، عطية الله، جعدي، داوودي، أوناجم، بوهرة، اللافي، أحداد.

موعد وصول بعثة الوداد إلى مصر

حدد الوداد المغربي الأربعاء القادم موعدا للوصول إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبات من المنتظر أن يخوض الوداد المغربي تدريباته على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.

وتعود بعثة الوداد المغربي إلى الدار البيضاء في اليوم التالي للمباراة.



تصريحات سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد البيضاوي

وقال سفين فاندنبروك في تصريحات لموقع لو 360 سبورت المغربية إن حظوظ فريقه متساوية مع نظيره الأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدرب البلجيكي: “الأهلي يتواجد به لاعبون متميزون، الأمر الذي يجعل منه منافسا قويًا واللعب في الدوري المصري يشبه الدوري المغربي إلى حد كبير”.

واختتم المدرب البلجيكي تصريحاته قائلًا: تركيزنا في الوقت الحالي منصب على مباراة المغرب التطواني بالدوري المغربي.

موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الاهلى والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.



موعد مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة إياب الدور النهائي بين الأهلى والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراتى الأهلى والوداد المغربي

وتذاع مباراتى الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثانٍ على تقنية VAR.

حكم مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي

كما اختار الكاف الأإيوبي باملاك تيسيما حكمًا لـ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على مُركب محمد الخامس بين الأهلي والوداد المغربي.

