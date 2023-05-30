نتائج الدور الثالث لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهد اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء باهر من قبل اللاعبين.

نتائج الدور الثالث لبطولة الجونة

وضمن اليوم الرابع كل من مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثاني عالميًّا ومازن هشام لاعب وادي دجلة والمصنف التاسع عالميًّا ومروان الشوربجي المصنف السادس عالميًّا وفارس الدسوقي المصنف الثالث عشر عالميًّا وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون من مصر.



كما شارك كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا، وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميًّا، وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميًّا.

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وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وروان العربي المصنفة الحادية عشرة وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر وفريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًّا وندى عباس المصنفة الثامنة والثلاثون من مصر.



كما تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا من مصر ونيل جيليس المصنفة الثامنة عالميًّا من وتين جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميا من بلجيكا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر من مصر للربع النهائي للبطولة.



نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

فاز اللاعب مازن هشام من مصر المصنف التاسع عالميًّا على اللاعب مروان الشوربجي من مصر المصنف السادس في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2، 4-11، 11-6، 11-5.



فاز اللاعب بول كول من المملكة المتحدة المصنف الخامس عالميًّا على اللاعب عمر مسعد من مصر الثاني والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12، 11-5، 11-9.



فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا علي الاعب فارس الدسوقي من مصر المصنف الثالث عشر عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 5-11، 11-8، 11-5.



فاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا من مصر علي اللاعب جويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميًّا. في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-9، 11-8.



نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات:

فازت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميًّا على الاعبة روان العربي من مصر المصنفة الحادية عشرة عالميًّا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 14-12، 11-4، 11-6.



فازت اللاعبة تين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر على اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًا من مصر في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-4، 11-6، 11-4.



فازت اللاعبة نور الشربيني من مصر المصنفة الأولى عالميًا على الاعبة ألكسندرا فاولر من جنوب أفريقيا المصنفة الثانية والثلاثون عالميًّا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-3، 11-4.



فازت سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشر عالميًّا على الاعبة ندى عباس المصنفة الثامنة والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-7، 11-2.