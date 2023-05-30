الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

نتائج الدور الثالث لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

مصطفى عسل، فيتو
مصطفى عسل، فيتو

شهد اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية  PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء باهر من قبل اللاعبين. 

 

نتائج الدور الثالث لبطولة الجونة

وضمن اليوم الرابع كل من مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثاني عالميًّا ومازن هشام لاعب وادي دجلة والمصنف التاسع عالميًّا ومروان الشوربجي  المصنف السادس عالميًّا وفارس الدسوقي المصنف الثالث عشر عالميًّا وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون من مصر.


كما شارك كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا، وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميًّا، وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميًّا. 

-إعلانات-


وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وروان العربي المصنفة الحادية عشرة وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر وفريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًّا وندى عباس المصنفة الثامنة والثلاثون من مصر. 


كما تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا من مصر ونيل جيليس المصنفة الثامنة عالميًّا من وتين جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميا من بلجيكا وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر من مصر للربع النهائي للبطولة.


نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:
فاز اللاعب مازن هشام من مصر المصنف التاسع عالميًّا على اللاعب مروان الشوربجي من مصر المصنف السادس في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2، 4-11، 11-6، 11-5. 


فاز اللاعب بول كول من المملكة المتحدة المصنف الخامس عالميًّا على اللاعب عمر مسعد من مصر الثاني والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12، 11-5، 11-9.


فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا علي الاعب فارس الدسوقي من مصر المصنف الثالث عشر عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 5-11، 11-8، 11-5. 


فاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًّا من مصر علي اللاعب جويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميًّا.  في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-9، 11-8. 


نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 
فازت اللاعبة نيل جيليس من بلجيكا المصنفة الثامنة عالميًّا على الاعبة روان العربي من مصر المصنفة الحادية عشرة عالميًّا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 14-12، 11-4، 11-6. 


فازت اللاعبة تين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر على اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميًا  من مصر في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-4، 11-6، 11-4. 


فازت اللاعبة نور الشربيني من مصر المصنفة الأولى عالميًا على الاعبة ألكسندرا فاولر من جنوب أفريقيا المصنفة الثانية والثلاثون عالميًّا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-3، 11-4.  


فازت سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشر عالميًّا على الاعبة ندى عباس المصنفة الثامنة والثلاثون عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-7، 11-2.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجونة بطولة الجونة الدولية للاسكواش PSA 2023 الجونة الدولية للاسكواش بطولة الجونة

مواد متعلقة

رسميا، بوتشتينو مديرا فنيا لتشيلسي الإنجليزي

3 لاعبين يواجهون شبح الغياب عن مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد

مبابي يرفض التعليق على الانتقال إلى ريال مدريد

4 لاعبين خارج برشلونة الموسم القادم بقرار من تشافي

نتائج اليوم الثاني لبطولة الجونة للإسكواش

الأكثر قراءة

جريشة يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا وينتقد رئيس لجنة الحكام: جي يتفسح

نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: عرضت عليكِ الجواز على الهواء وأنتِ وافقت (فيديو)

خبير تحكيمي يثير الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حريق هائل يلتهم ماركت شهير بمنطقة التجمع الأول (صور)

محمد فاروق: الشحات يرفض التجديد للأهلي بسبب بند.. وضوء أخضر لرحيل ديانج

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

إطلاق نار في هوليوود بيتش بفلوريدا، ومقتل 7 أشخاص على الأقل (فيديو)

أشرف زكي: اتحايلت أنا ويحيى الفخراني على عبلة كامل علشان تتكرم وهذا ردها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

عنوان الفجيعة، صور شاب جزائري يقيم بجوار قبر أمه تهز الوطن العربي، والسلطات تتدخل (صور)

بعد تحذير النرويج، الحوت الجاسوس يظهر مجددا في السويد

مفاجأة غير متوقعة لتامر حسني على الطائرة قبل إحياء زفاف ولي عهد الأردن (فيديو)

باحثون: المدرسة الثانوية تؤثر على مهارات الفرد المعرفية بعد 60 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات للموظفين من بنك مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية