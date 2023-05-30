الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضحية حجر.. مصرع سيدة أمام منزلها في الدقهلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرع سيدة سقط عليها حجر خلال جلوسها أمام منزلها.

ولقيت السيدة مصرعها على إثر اصابتها بجرح تهتكي بالرأس نتيجة سقوط قطعة حجرية من أعلى منزلها أثناء جلوسها أمام المنزل وجرى إيداعها بمستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

أمن الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول سيدة في العقد السادس من عمرها جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي "ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس".

-إعلانات-

مباحث طلخا

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع"اعتماد بدير السيد رمضان"، 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية ميت عنتر.


وبسؤال نجليها "محمد"،31 عامًا تاجر أغنام، و"عوض"، 41 عامًا، مبيض محارة قررا بأنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل سقط على رأسها قطعة حجرية من أعلى المنزل منا أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 4 أشخاص في غرق مركب سياحي ببحيرة ماجوري الإيطالية

مصرع مسن في بنها، دهسته سيارة مسرعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدقهلية الرائد محمد صلاح اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المباحث الجنائية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مدير أمن الدقهلية مستشفي طلخا مركز شرطة طلخا

مواد متعلقة

مصرع مسن في بنها، دهسته سيارة مسرعة

مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بشبرا الخيمة

مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث “توك توك مع كارو” بالغربية

مصرع عاملين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بأبو النمرس

الأكثر قراءة

جريشة يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا وينتقد رئيس لجنة الحكام: جي يتفسح

عبدالجليل: نادر قمر الدولة يذهب لمباريات القسم التاني بتوصيات وبوظ ماتشات كتير

رفضت والدته خطبته.. طفل يحاول التخلص من حياته في الدقهلية

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

ذات العروق الزرقاء تتصدر تويتر بعد فرض رسوم على سعرها.. ومصريون: تطلع إيه دي

عار يلاحق أصحابه حتى القبر.. لبنانيون يرفضون دفن جثة أحد عملاء إسرائيل من جيش لحد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

بالورقة والقلم.. هذا ما يحتاجه الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أبو الذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأكثر ذكاء بعد 5 سنوات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات للموظفين من بنك مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية