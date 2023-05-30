ضحية حجر.. مصرع سيدة أمام منزلها في الدقهلية

شهدت قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مصرع سيدة سقط عليها حجر خلال جلوسها أمام منزلها.

ولقيت السيدة مصرعها على إثر اصابتها بجرح تهتكي بالرأس نتيجة سقوط قطعة حجرية من أعلى منزلها أثناء جلوسها أمام المنزل وجرى إيداعها بمستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

أمن الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول سيدة في العقد السادس من عمرها جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي "ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس".

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مباحث طلخا

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع"اعتماد بدير السيد رمضان"، 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية ميت عنتر.



وبسؤال نجليها "محمد"،31 عامًا تاجر أغنام، و"عوض"، 41 عامًا، مبيض محارة قررا بأنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل سقط على رأسها قطعة حجرية من أعلى المنزل منا أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.