مصرع 4 أشخاص في غرق مركب سياحي ببحيرة ماجوري الإيطالية

غرق 4 أشخاص في انقلاب قارب سياحي عند هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، حسب ما أفاد عناصر الإطفاء اليوم الاثنين.

انقلاب قارب سياحي

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبَّت عاصفة فجأة.

وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة "فرانس برس": "عُثر على جثث أربعة أشخاص".

وتحدث رئيس منطقة "لومبارديا" أتيليو فونتانا، مساء الأحد، عن "حادث خطير جدًّا نجم عن زوبعة".

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وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا من الركاب انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت أيضًا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقلّ سياحًا إيطاليين وأجانب وغرق بسرعة وأغرق معه أحد الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو صوَّره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وأنقاض.

وبحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتعد وجهة سياحية شهيرة.

وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة "فرانس برس": "عُثر على جثث أربعة أشخاص".

وتحدث رئيس منطقة "لومبارديا" أتيليو فونتانا، مساء الأحد، عن "حادث خطير جدًّا نجم عن زوبعة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا من الركاب انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت أيضًا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقلّ سياحًا إيطاليين وأجانب وغرق بسرعة وأغرق معه أحد الضحايا.

وأظهر مقطع فيديو صوَّره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وأنقاض.

وبحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتعد وجهة سياحية شهيرة.

جدير بالذكر انه في وقت سابق من الشهر الجاري، توفي رجل إثر هطول أمطار غزيرة في مقاطعة أفيلينو في إقليم كامبانيا جنوبي إيطاليا وبدأ هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من الإقليم قرب نابولي.

ووفقًا لمعلومات أولية نشرتها وكالة أنباء أنسا ووكالة أنباء آكي الإيطاليتين، فإن الرجل تعرض للدهس من سيارته الخاصة، التي كانت تجرفها مياه الفيضانات.

وذكرت الوكالتان أن الرجل كان قد تم الإبلاغ عن فقدانه في وقت سابق وأظهرت لقطات فيديو نشرتها فرقة الإطفاء الإيطالية عبر تويتر الطرق والممرات الريفية تفيض بالمياه بعد موجات من الأمطار الغزيرة والبرد.

وبحسب رجال الإطفاء، فإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. والمناطق الأكثر تضررًا هي بلديات فورينو وسيلزي ومونتورو وفي الأسبوع الماضي فقط، شهدت إيطاليا فيضانات كارثية في الشمال، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا.

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