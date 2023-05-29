الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

مصرع مسن في بنها، دهسته سيارة مسرعة

مصرع مسن ببنها، فيتو
مصرع مسن ببنها، فيتو

لقي مسن مصرعه أعلى كوبري الحرس الوطنى بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبيةإاثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل "تريلا".

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البداية بتلقي خط النجدة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من المواطنين بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الحرس الوطني بوسط البلد ووجود متوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه أثناء سير أحد الأشخاص بدراجته النارية فوجئ باصطدامه بسيارة نقل أعلى كوبري الحرس الوطنى، وتوفي فى الحال وبمناظرة الجثة تبين أنه فى العقد السادس من العمر

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وتم نقل الجثة للمشرحة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

 

 

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