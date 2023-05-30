رفضت والدته خطبته.. طفل يحاول التخلص من حياته في الدقهلية

أقدم طفل في الصف الثاني الثانوي قاصر ولم يتجاوز عمره السابعة عشر عامًا على التخلص من حياته بتناول حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال وتعرف بـ"الحبة القاتلة" وذلك بعد خلاف مع والدته لرفضها خطبتة من إحدى الفتيات قبل انتهائه من دراسته.

جاء ذلك بقرية جميزة بلجاي التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وجرى إنقاذه بواسطة أطباء مستشفى المنصورة الدولي.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كريم.م.ع.ع"، 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي المهني ومقيم قرية جميزة بلجاي التابعة للمركز مصابًا بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة".

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤاله، قرر قيامة بتناول قرص كيماوي -حبة شامة تستخدم في حفظ الغلال" الحبة القاتلة" بقصد الانتحار والتخلص من حياتة مما ادى الى حدوث إصابتة وذلك لرغبتة في خطبة احدى الفتيات ورفض والدتة ذلك، ولم يتهم احد بالتسبب في إصابته.



حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.



كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.



وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.