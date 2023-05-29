أب يتهم شاب بمعاشرة نجلته القاصر في الدقهلية

اتهم ولي أمر شاب في محضر رسمي بالتعدي جنسيا علي نجلته القاصر ومعاشرتها معاشرة الأزواج ،، وذلك في محضر بمركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية بعد إيهامها بحبه له وارتباط بها وتمكن ضباط المباحث من ضبطه وبمواجهتة اعترف بارتكابه للواقعة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور "ف.ع" 43 سنة مقيم بقرية برهام التابعة لمأمور مركز الستاموني، لتحرير محضر يتهم فيه "أ.ال.أ"23 عامًا، باستدراج نجلته القاصر والبالغة من العمر 16 عامًا- طالبه بالصف الثاني الثانوي، إلي منزله التعدي عليها جنسياََ ومعاشرتها معاشرة الأزواج اكثر من مرة.

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وبتقنين الإجراءات انتقلت قوة م ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني لمنزل المتهم وتم ضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بارتباطه بالفتاة عاطفيًا وكونة على علاقة بها وعاشرها معاشرة الأزواج.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1739 لسنة 2023 إداري مركز الستامونى، والعرض على نيابة مركز بلقاس لمباشرة التحقيقات.