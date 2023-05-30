محمد هنيدي يقدم الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق في عشر حلقات

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي أنه بدأ الخطوات الفعلية لتنفيذ الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، تمهيدا لتصويره خلال الفترة المقبلة

وأضاف المصدر أن المسلسل سيكون عشر حلقات فقط، وسوف يعرض علي أحد المنصات الشهيرة خلال الأشهر القليلة القادمة

وتابع أن العمل لن يكون 30 حلقة كما يظن البعض، خاصة أن السيناريست أحمد عبد الله انتهي بالفعل من كتابة العشر حلقات من المسلسل

وبدأ الفنان محمد هنيدي تحضيرات الموسم الثاني من مسلسل أرض النفاق، والذي عرض منه الجزء الأول من العمل عام 2018.

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ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، صورة له رفقة صناع مسلسل أرض النفاق ليعلن من خلاله عن انطلاق موسم ثاني من العمل.. وارفق الصورة بتعليق: الساعة 12 بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقول لكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.

آخر أعمال محمد هنيدي

يشار إلى أن أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي استطاع أن ينعش إيرادات دور العرض السينمائية المصرية وذلك عقب تحقيقه إيرادات جيدة جعلته في مقدمة أفلام وعروض الشاشة الذهبية بموسم أفلام رأس السنة لعام 2023 إجازة نصف العام.

تدور الأحداث في إطار كوميدي ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، إذ يجسد الفنان محمد هنيدي شخصية نبيل الجميل وهو دكتور تجميل ناجح، ينافسه عدد من أطباء التجميل، وبسبب نجاحه يضع منافسوه العراقيل في طريقه، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا.

ويشتهر نبيل الجميل بأنه طبيب التجميل الخاص بعدد من سيدات المجتمع المرموقات، ومن أبرز زائراته في العيادة الخاصة به الفنانة نور اللبنانية، والفنانة رحمة أحمد، والفنانة مادلين طبر واللاتي يشاركن في بطولة الفيلم.

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، الفنان محمد سلام، والفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ (مربوحة)، الفنان محمود حافظ، ياسر الطوبجى، الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.