الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة يعقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفلسطينية

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بمقر ديوان وزارة الصحة.


كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التقى  فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبان، وذلك اليوم الإثنين على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تبادلا الرؤى والأفكار، حول محاور المؤتمر الدولي للصحة والسكان، المقرر إقامته في شهر سبتمبر 2023، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع «عبد الغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما تم إنجازه، في مشروع دعم سياسات القطاع الصحي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة وضع القابلات بمصر، والخطط المستقبلية الخاصة بهم، فضلًا عن مناقشة المستجدات التي تتخذها الوزارة، فيما يخص الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة، التي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية -غير الضرورية- ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لكافة فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

وقال «عبد الغفار» إن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل، من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، موضحًا أنه تم إدراج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلًا عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربي، وإدراج تخصصات القبالة للماجيستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

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ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص استخدام التسويق الاجتماعي للصحة الإنجابية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذات السياق، لرفع الوعي المجتمعي تجاه الصحة الإنجابية، بما يضمن استكمال ما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات لتوفير وسائئل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق النائية والمحرومة.

 

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