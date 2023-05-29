وكيل الصحة بالشرقية يفاجئ حميات الزقازيق

أجرى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود جولة تفقدية، زار فيها مستشفى حميات الزقازيق، للتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ.

وخلال الزيارة جرى فصل التيار الكهربائي، لعمل مناورة وتجربة المولد الجديد، والاطمئنان على كافة التوصيلات، وكفاءة عمله، الذي يأتي تزامنًا مع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، وما يتبع ذلك من زيادة الأحمال داخل الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى.

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تفقد أعمال التطوير بمستشفى حميات الزقازيق

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والوقوف على نسب الإنجاز بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

وكان قد جرى تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسما للكلى الصناعي، وقسما للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسما للعناية مركزة، وقسما داخليا، ومبنى آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد مسعود أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٢٦٣٦٢ طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أغسطس ٢٠٢١.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

المبادرة الرئاسية تهدف حماية الطفل حديث الولادو من الامراض

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة اوضح أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة.

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