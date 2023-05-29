وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

الغسيل الكلوي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي، والذي تم تطويره ومضاعفة سعته الاستيعابية، استعدادا لافتتاحه خلال أيام.

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وأضاف «عبدالغفار» أن زيارة الوزير تضمنت تفقد قسم الرعاية المركزة المركزة، الذي يعمل بطاقته استيعابية 16 سريرا، قبل مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 32 سريرا، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد قسم رعاية الأطفال بطاقة 6 أسرة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد غرف القسم الداخلي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، موجها باستمرار العمل على تقديم خدمات السياحة الصحية، ومواصلة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

حضر الجولة، الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.



كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التقى «فريدريكا ماير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبان، وذلك اليوم الإثنين على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تبادلا الرؤى والأفكار، حول محاور المؤتمر الدولي للصحة والسكان، المقرر إقامته في شهر سبتمبر 2023، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما تم إنجازه، في مشروع دعم سياسات القطاع الصحي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة وضع القابلات بمصر، والخطط المستقبلية الخاصة بهم، فضلًا عن مناقشة المستجدات التي تتخذها الوزارة، فيما يخص الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة، التي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية -غير الضرورية- ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لكافة فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل، من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، موضحًا أنه تم إدراج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلًا عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربي، وإدراج تخصصات القبالة للماجيستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص استخدام التسويق الاجتماعي للصحة الإنجابية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذات السياق، لرفع الوعي المجتمعي تجاه الصحة الإنجابية، بما يضمن استكمال ما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات لتوفير وسائئل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق النائية والمحرومة.