حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق حبس عاطل، له معلومات جنائية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بشارع المطافي بنطاق دائرة مركز فايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

-إعلانات-

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجراها النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، بقيام شخص وشهرته "عسلية" وله معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الهيروين.



وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز فايد، وحرر المحضر اللازم بمعرفة النقيب أحمد حمدي معاون المباحث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.