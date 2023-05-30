الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت جهات التحقيق حبس عاطل، له معلومات جنائية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بشارع المطافي بنطاق دائرة مركز فايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد تمكن  النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

-إعلانات-

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجراها النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، بقيام شخص وشهرته  "عسلية" وله معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الهيروين. 


وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز فايد، وحرر المحضر اللازم بمعرفة النقيب أحمد حمدي معاون المباحث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد الاتجار في المواد المخدرة فايد مباحث مركز فايد مخدر الهيروين مديرية أمن الإسماعيلي مديرية أمن الإسماعيلية

مواد متعلقة

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

إصابة 7 اشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوي

النيابة تنتقل لمعاينة حريق جهاز مدينة 15 مايو

ارتفاع عدد مصابي حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 21 شخصًا

اللقطات الأولى لحريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو (فيديو)

ارتفاع مصابى حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 12 شخصا

شخص يلقى بنفسه من الطابق الخامس وإصابة 3 آخرين فى حريق مبنى جهاز 15 مايو

الإسعاف تدفع بـ 7 سيارات لنقل مصابي حريق جهاز 15 مايو

الأكثر قراءة

جريشة يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا وينتقد رئيس لجنة الحكام: جي يتفسح

نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: عرضت عليكِ الجواز على الهواء وأنتِ وافقت (فيديو)

خبير تحكيمي يثير الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حريق هائل يلتهم ماركت شهير بمنطقة التجمع الأول (صور)

محمد فاروق: الشحات يرفض التجديد للأهلي بسبب بند.. وضوء أخضر لرحيل ديانج

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

إطلاق نار في هوليوود بيتش بفلوريدا، ومقتل 7 أشخاص على الأقل (فيديو)

بالورقة والقلم.. هذا ما يحتاجه الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا

Advertisements

منوعات

المزيد

عنوان الفجيعة، صور شاب جزائري يقيم بجوار قبر أمه تهز الوطن العربي، والسلطات تتدخل (صور)

بعد تحذير النرويج، الحوت الجاسوس يظهر مجددا في السويد

مفاجأة غير متوقعة لتامر حسني على الطائرة قبل إحياء زفاف ولي عهد الأردن (فيديو)

باحثون: المدرسة الثانوية تؤثر على مهارات الفرد المعرفية بعد 60 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات للموظفين من بنك مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية