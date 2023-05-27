الأمن يكشف حقيقة إعلان سيدة عن بيع مخدر الشابو عبر الفيس بوك في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام سيدة بالترويج لبيع مخدر الشابو بدمياط.



وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"متضمنًا قيام إحدى السيدات بالإتجار بمخدر الشابو بمديرية أمن دمياط وترويجها لتجارتها عبر رقم هاتف محمول "محدد".

وبالفحص وإجراء التحريات وبالتعامل الفنى تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن كما أمكن تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول ( سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة دمياط).

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وباستدعائها وبمواجهتها بما ورد بالمنشور أنكرت ذلك وإتهمت القائم على النشر بالتشهير بها.

وباستدعاء وسؤال صاحب الحساب (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) قرر وجود خلاف بينه وبين ( عامل "له معلومات جنائية" ) على حيازة قطعة أرض وإعتقاده على سبيل الخطأ أن المذكورة إتفقت مع خصمه على تلفيق قضية إتجار بالمواد المخدرة لشقيقه فقام ببث المنشور على صفحته - على غير الحقيقة - وبإستدعاء وسؤال الآخير أيد ذات الأقوال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.