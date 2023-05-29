الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

مواد مخدرة، فيتو
مواد مخدرة، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل ويدعى "إسلام، م" وشهرته “عسلية”، وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بشارع المطافي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد تمكن  النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

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جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجراها النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، بقيام شخص وشهرته  "عسلية" وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته عثر معه علي كمية كبيرة من مخدر الهيروين. 


وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز فايد، وحرر المحضر اللازم بمعرفة النقيب أحمد حمدي معاون المباحث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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الاتجار في المواد المخدرة النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد النيابة العامة مديرية أمن الإسماعيلية مخدر الهيروين

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