الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة: إدراج تخصص زمالة القبالة ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

لقاء وزير الصحة،فيتو
لقاء وزير الصحة،فيتو


التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيدة «فريدريكا ماير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، وذلك اليوم الإثنين على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

صندوق الأمم المتحدة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تبادلا الرؤى والأفكار، حول محاور المؤتمر الدولي للصحة والسكان، المقرر إقامته في شهر سبتمبر 2023، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وتابع «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما تم إنجازه، في مشروع دعم سياسات القطاع الصحي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة وضع القابلات بمصر، والخطط المستقبلية الخاصة بهم، فضلًا عن مناقشة المستجدات التي تتخذها الوزارة، فيما يخص الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة، التي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية -غير الضرورية- ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لكافة فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

زمالة القبالة 

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل، من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، موضحًا أنه تم إدراج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلًا عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربي، وإدراج تخصصات القبالة للماجيستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص استخدام التسويق الاجتماعي للصحة الإنجابية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذات السياق، لرفع الوعي المجتمعي تجاه الصحة الإنجابية، بما يضمن استكمال ما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات لتوفير وسائئل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق النائية والمحرومة.

 

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