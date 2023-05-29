رسميا، بوتشتينو مديرا فنيا لتشيلسي الإنجليزي

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي عن تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن تولى تدريب عدة أندية وأبرزها توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ بوتشتينو مهمته مع البلوز في الموسم المقبل بعد نهاية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.

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