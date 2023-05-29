الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رسميا، بوتشتينو مديرا فنيا لتشيلسي الإنجليزي

بوتشتينو، فيتو
بوتشتينو، فيتو

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي عن تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن تولى تدريب عدة أندية وأبرزها توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ بوتشتينو مهمته مع البلوز في الموسم المقبل بعد نهاية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

-إعلانات-

تشيلسي الإنجليزي نادي تشلسي الإنجليزي بوتشتينو مدرب الارجنتين

مواد متعلقة

مبابي يرفض التعليق على الانتقال إلى ريال مدريد

4 لاعبين خارج برشلونة الموسم القادم بقرار من تشافي

تعرف على مكافأة كل لاعب في الاتحاد بعد الفوز بالدوري السعودي

نجم الجزائر ينضم إلى بوروسيا دورتموند مجانا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ارتفاع عدد مصابي حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 21 شخصًا

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

تقرير مكسيكي: أوسوريو ومدرب منتخب مصر على أعتاب كلوب أمريكا

اللقطات الأولى لحريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

المزيد
الجريدة الرسمية