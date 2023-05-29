الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

التموين والطب البيطري في حملات على قرى المشويات والمأكولات البدوية بالإسكندرية

حملات مكبرة لضبط
حملات مكبرة لضبط الأسواق بالإسكندرية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

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جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المطاعم وقرى المشويات والمأكولات البدوية حفاظا على صحة المواطنين وحماية للثروة الحيوانية بمنع ذبح الإناث (النعاج).

قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة بعضوية خالد عوض وأحمد حسن بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإبراهيم مرسال رئيس الرقابة ومديرية الطب البيطري، والدكتور أشرف عبد الغنى رئيس قسم  تبريد وحفظ اللحوم بمديرية الطب البيطري، بحملات رقابية على قرى المشويات والمأكولات البدوية بمنطقة العامرية والتى أسفرت عن الآتى:

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تحرير محضر ضد إحدى قرى المشويات والمأكولات البدوية لحيازتها كمية 10 كجم كبدة وكمية 28 كجم لحم ضأن.


ذبح خارج السلخانة

تحرير محضر ضد إحدى قرى المشويات والمأكولات البدوية لوجود كمية ١٠٠ كجم لحوم ضأن ذبح خارج السلخانة.

كما تم التأكد من عدم وجود نعاج أناث بالقرى وأن جميع الذبائح الموجودة خراف ذكور.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 

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اخبار الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية منع ذبح الإناث حماية للثروة الحيوانية حملات رقابية إبراهيم مرسال رئيس الرقابة ومديرية الطب البيطري

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