الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

ضبط سلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

اخبار الاسكندرية
اخبار الاسكندرية , فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

 

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وأسفرت الحملة التي قادتها إدارة التجارة الداخلية برئاسة الأستاذ أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له عن الآتي:

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ضبط محل  لمستلزمات التليفون المحمول والكمبيوتر  وذلك لحيازته بضائع معروضة ومعدلة للبيع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها وتم تحريز الاتي٢٥ شاحن راوتر  ٢٠ كابل صوت  ١٥  كابل شحن يو اس بي ١٨  ماوس كمبيوتر و٣٠ كابل باور كمبيوتر بدون كرتونة.

ضبط محل  لتجارة الادوات الصحية وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها وتم تحريز الأتى ٥٠ محبس فلتر، ٤٠ شمعة فلتر مرحله اولى، و١٥ شمعة فلتر مرحلة رابعة ٧٠ قلب محبس زاوية، ١٥ ماكينة كومبنيشن.

ضبط محل سوبر ماركت وذلك لعدم قيامه بالاعلان على الاسعار المنتجات المعده والمعروضة للبيع.

ضبط محل وذلك لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

 

وأسفرت حملات مشتركة بين إدارة تموين وسط وجهاز حماية المستهلك، عن الآتي:

ضبط محل  لبيع وتجارة كماليات السيارات وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الداله على حيازتها وتم تحريز الآتي:

  • عدد ٩٣ سماعة سيارة عشرة بوصة
  • عدد ١٢٠ ملمع تابلوه ٢٠٠ ملي
  • عدد ١٢ طقم ليد أنارة
  • عدد ٣٥ مساحة سيارة متوسطة الحجم
  • عدد ٦٠ لمبة فانوس سيارة ٥٥ وات

كما تم ضبط محل  لبيع قطع الغيار وكماليات واكسسوار السيارات وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الداله على حيازتها، وتم تحريز الاتي:

 ٧ تيل فرامل و٢٣ زجاجة زيت فرامل  ٤٨٥ ملي و١٠ اوليس دبرياچ ١٠ بلية شداد تقسيمة و١٥ طقم شمعة أحتراق (بوچيهات)  ٥٦ لمبة ليد فانوس وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

 

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