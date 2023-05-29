أزمة في السعودية بسبب مسرحية طلابية

أثار عرض مسرحي لعدد من الطلاب جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، وظهرت مجموعة من الطالبات خلال عرض مسرحي يحمل اسم "أفق"، وهن يرتدين عباءات سوداء، وشرعن في خلعها تباعًا لحظة سيرهن خلف صبي يحمل كرة مضيئة بين يديه.

وألقت الطالبات عباءاتهن على الأرض وسرن عليها، في مشهد أثار حفيظة كثيرين عقب تداول مقطع فيديو عبر " تويتر" يوثق هذه اللحظة.



قوبل هذا المقطع بردود فعل غاضبة من جانب مستخدمي مواقع " تويتر "، معتبرين أن هذا المشهد يحمل "رسائل مبطنة"، مستنكرين فكرة خلع العباءات.

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بيان رسمي

شهدت هذا العرض إحدى المدارس التابعة لإدارة القصيم التعليمية، والتي بدورها أصدرت بيانًا أعلنت خلاله قرارًا جديدًا، ينظم عملية الإشراف على الفعاليات الترفيهية بمدارسها.

قالت الإدارة التعليمية في بيانها: "بالإشارة إلى ما جرى تداوله مؤخرًا في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجه المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحي (أفق)، والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته واستكمال ما يلزم نظامًا".

أضاف البيان: "كما وجه المدير بتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس، وتباشر إعداد ومراجعة المحتوى بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية، المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية".