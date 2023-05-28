الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

هندسة عين شمس تعقد ورشة عمل مع جامعة كارديف من أجل المناخ

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

انعقدت ورشة عمل بين جامعتي كارديف - عين شمس من أجل المناخ'' الأولى في كلية الهندسة جامعة عين شمس، من خلال التعاون العلمي والبحثي الوثيق بين مركز الصوتيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومعمل الصوتيات المتقدمة بجامعة كارديف وفي إطار مشروع "مراقبة ظروف التشغيل للتقنيات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ" والممول من خلال شراكات المملكة المتحدة - مصر في التعليم العالي - منحة تغير المناخ  التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.

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جامعة عين شمس


وخلال ورشة العمل قام الدكتور جون ماكروري من جامعة كارديف البريطانية، بتقديم ندوة عن الصوتيات المتقدمة والمستخدمة في الكشف عن الأعطال والمشاكل في توربينات الرياح.

المجلس الثقافي البريطاني

وقامت بريهان الشافعي مدير تمويل البحث العلمي في المجلس الثقافي البريطاني، بتقديم ندوة عن مجهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم البحوث والشراكات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية من أجل مواجهة التغير المناخي.

جامعة عين شمس 

كما قام طلاب مشروع ASUWIND بتقديم ندوة عن مجهوداتهم ورؤيتهم في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وفي إطار ورشة العمل، تم عقد تدريب للطلاب في مجال إصلاح الأجهزة والأدوات الكهربية.

 مشروع مراقبة ظروف التشغيل للتقنيات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ

يذكر أن مشروع "مراقبة ظروف التشغيل للتقنيات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ" يهدف إلى تطوير نظام تعليمي لتعليم الطلاب المصريين والبريطانيين عن وسائل وطرق مراقبة سلامة توربينات الرياح والخلايا الشمسية من خلال تصميم تجارب الكترونية تحاكي التجارب المعملية، وعمل تدريبات مختلفة للطلاب في مجال الصوتيات.

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ويرأس المشروع الدكتور أحمد هشام عبد العزيز من كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور جون ماكروري من كلية الهندسة جامعة كارديف البريطانية، على صعيد آخر تعتبر جامعة كارديف في المائة الثانية لأفضل الجامعات وفقا لتصنيف الجامعات لعام 2023 وبالتالي الشراكة العلمية والبحثية بين جامعتنا العريقة وجامعة كارديف تشير لمكسب متبادل بين الجامعتين.

 

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