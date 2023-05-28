أخبار الفن اليوم، انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل، ولحظة وصول شيرين عبد الوهاب لحفلها في جدة
شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:
انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل
أعلنت الفنانة بشرى عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك بعد زواج استمر لمدة تقارب الـ3 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ود واحترام بينهما.
شاهد لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمقر حفلها في جدة
وصلت منذ قليل، النجمة شيرين عبد الوهاب إلى مكان إقامة حفلها في جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك استعدادا لإحياء الحفل الغنائي بعد قليل.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظة وصولها لمقر الحفل.
بسمة بوسيل تعود للغناء من جديد بعد انفصالها عن تامر حسني
في خطوة مفاجئة قررت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل العودة من جديد للساحة الغنائية، وذلك بعد طلاقها من النجم تامر حسني مؤخرا.
أحدث ظهور لـ سمية الألفي بعد وعكتها الصحية
نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو لوالدته الفنانة القديرة سمية الألفي من أحدث ظهور لها، بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها بداية العام الجاري، ومعاناتها مع السرطان.
الموت يفجع الفنانة بدرية طلبة
أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة ابن عمتها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وكتبت “بدرية”:" أخويا وابن عمتي في ذمة الله ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك.
أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية
كتب الفنان أحمد سعد منذ قليل رسالة غامضة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك بعد أزمته بسبب إطلالته الأخيرة التي ظهر فيها بحفله في السعودية وعرضته للانتقادات اللاذعة.
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