الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

الموسيقيين: أحمد سعد خرج عن المألوف ولم يصدر قرار بالغاء حفله في مصر

الفنان أحمد سعد من
الفنان أحمد سعد من حفل جدة، فيتو

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، حقيقة معاقبة أحمد سعد بعد إطلالته بملابس شفافة في حفل جدة.


خروج أحمد سعد عن المألوف

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:"أحمد سعد فنان محترم بس هو حب يجرب حاجة معينة خرجت برة المألوف ووسعت منه".

 
حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد

وأضاف:"أحمد سعد لم يخرج عن اللياقة والآداب العامة، ولكنه لم ينجح في اختيار الملابس المناسبة، وحتي الاَن لم يتم اتخاذ أي قرار بإلغاء حفله في مصر".

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ملابس أحمد سعد وموقع المثلية الجنسية 

وأكد:"لم نتحقق لو كانت الملابس التي ارتداها أحمد سعد يتم بيعها علي موقع داعم للمثلية الجنسية من عدمه ولكن لو كان ذلك صحيحا هيكون ده إساءة له".


تقاليد وأعراف الملابس

وتابع:"يجب مراعاة الأعراف والتقاليد واختيار الزي المناسب حتي في حالة التطوير".

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رسالة أحمد سعد الغامضة

وكان الفنان أحمد سعد كتب رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك بعد أزمته  بسبب إطلالته الأخيرة التي ظهر  فيها بحفله في السعودية وعرضته للانتقادات اللاذعة.

 

وقال “سعد" اختياراتي مدمرة حياتي، وأثارت هذه الرسالة تساؤلات الجمهور فيما حاول الكثير تفسيرها.

ورجح البعض بأن أحمد سعد يقصد بهذه الرسالة أن اختياره لاطلالته في حفل السعودية كانت غير موفقة وعرضته للانتقادات.

وأثار الفنان أحمد سعد، الجدل في الساعات الماضية، بسبب ملابسه المثيرة وارتدائه لـ حلق في أذنه، أثناء حفله الأخير بالسعودية، وهو ما عرضه للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة تواصل النقابة مع أحمد سعد للتحقيق معه، بسبب هذه الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا، وتوقيع غرامة مالية عليه.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، على أن ارتداء أحمد سعد لتلك الملابس أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق، ومرفوض من جميع الفنانين الكبار، لأن فنانين مصر لهم مكانة خاصة في الدول العربية، ولهم مظهر مشرف، لا يجب الخروج عنه.

أما عن تواصل النقابة مع “سعد”، للتحقيق معه، وتوقيع غرامة مالية وإنذاره، أشار إلى أن هذا الأمر لم يحدث، ولم يكن هناك تحقيق غرامة وتحقيق معه، لأنه لم يخالف النقابة من الجانب الفني.

وكان تصدر الفنان أحمد سعد  تريند موقع التواصل الاجتماعي يتوير بسبب إطلالته المثيرة للجدل حفله في جدة على مسرح بنش مارك ضمن حفلات تقويم جدة.

 

إطلالة مثيرة لأحمد سعد في حفل جدة


وضجت تويتر بتعليقات منتقدة إطلالة الفنان أحمد سعد في الحفل حيث صاحب "سايرينا يا دنيا" أغنيته، حيث أطل سعد على المسرح في الحفل الغنائي بقميص شفاف ضيق وحلق.

ومن ضمن التعليقات اللازعة لإطلالة أحمد سعد في حفل جدة، كتب أحدى متابعي تويتر:" "واخد فستان رانيا يوسف لفه".

وانتقد آخر إطلالة سعد بحلق للأذن قائلا: “أحمد سعد هو كمان بقى يلبس حلق”.

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