انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

أعلنت الفنانة بشرى عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك بعد زواج استمر لمدة تقارب الـ3 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ود واحترام بينهما.

وقالت الفنانة بشرى في بيان لها: “نحن مازلنا أصدقاء وهو أمر لا يخص أحد سوى أسرتى وأسرته”.

بشرى وسالم هيكل

وكانت قصة حب بشرى وزوجها سالم هيكل بدأت قبل سنوات، وكان الثنائي قد أعلنا للجمهور ذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورة العام 2020، واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات.

أغنية رنة الخلخال

وكانت بشرى قد طرحت مؤخرا أغنية رنة الخلخال، من كلمات أحمد حداد، وألحان حازم شاهين، وتوزيع الموسيقار إسلام صبري.

وتعتبر الأغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و369 وأنا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقها نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

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وتقول كلمات الأغنية: “يا عينى يا ليلى يا رنة الخلخال سهرانة وياويلى من عين بنات الخال يا عينى يا ليلى يا رنة الخلخال سهرانة وياويلى من عين بنات الخال يا عينى يا ليلى يا رنة الخلخال سهرانة وياويلى من عين بنات الخال يا عينى يا ليلى يا رنة الخلخال سهرانة وياويلى من عين بنات الخال بان القمر سكران خبوا البنات منه كان الولد فرحان أصحابه بيغنوا بان القمر سكران خبوا البنات منه كان الولد فرحان وصحابه بيغنوا بيغنوا مواويلى وانا ماسكة منديلى يا عينى يا ليلى يا رنة الخلخال سهرانة وياويلى من عين بنات الخال يا عينى يا ليلى يا رنة الخلخال سهرانة وياويلى من عين بنات الخال ح ارقص ويا خوفى من عين بنات العم ولمحته يا كسوفى ومنى هرب الدم حرقص ح ارقص ويا يا ياخوفى من عين بنات العم ولمحته يا كسوفى ومنى هرب الدم”.