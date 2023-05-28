الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

الموت يفجع الفنانة بدرية طلبة

الفنانة بدرية طلبة،
الفنانة بدرية طلبة، فيتو

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة ابن عمتها  وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت “بدرية”:" أخويا وابن عمتي في ذمة الله ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك.

 وفي شهر نوفمبر من العام الماضي  كانت أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة شقيقتها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام”.

وقالت “بدرية”:"شكرًا لكل اللي وساني في وفاة أختي ربنا يحفظكم ويحفظ حبايبكم".

وكانت أبدت الفنانة بدرية طلبة  سعادتها الشديدة  وتحقيق حلمها في إقامتها لمائدة رحمن، قائلة:" اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك من وأنا مُدرسة مرتبي ٧٠ جنيها حلم حياتي أعمل مائدة في رمضان معرفش إزاي.

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وأضافت  من خلال حسابها الشخصي علي “فيس بوك”:"ومبطلتش أحلم لحد ما أتحقق الحلم بفضل الله رمضان ٢٠٢٣ العشر الأواخر وكان نفسي أكون موجودة علشان أخدم على الناس بس البركة في الحبايب واقفين مكاني أوعي تبطل تحلم أتمسك بحلمك.

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