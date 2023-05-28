الأحد 28 مايو 2023
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ثقافة وفنون

بسمة بوسيل تعود للغناء من جديد بعد انفصالها عن تامر حسني

بسمة بوسيل، فيتو
بسمة بوسيل، فيتو

في خطوة مفاجئة قررت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل العودة من جديد للساحة الغنائية، وذلك بعد طلاقها من النجم تامر حسني مؤخرا. 

 

بسمة بوسيل 

ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري عبر موقع الصور الشهير "انستجرام" صورة تجمعها بمهندس الصوت مصطفى رؤوف وذلك من داخل أحد الاستوديات. 

 

وأكد مهندس الصوت مصطفى رؤوف في تصريحات تلفزيونية قرب عودة بسمة بوسيل للغناء من جديد قائلا:  بسمة بوسيل تعكف حاليًا على اختيار الأغاني التي تسجلها لتطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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سبب اعتزال بسمة بوسيل 


وكانت بسمة بوسيل أكدت قبل سنوات خلال لقاء تليفزيوني سابق أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من تامر.

 

وقالت: اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء.
 

هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر 

 

وكانت المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أثارت في وقت سابق التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسئولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.


ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر على خاصية “ستوري” عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِي".

 

كما وجهت لها رسالة غامضة قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

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