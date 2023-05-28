وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

توفي رجل ألماني بعد أن قفز من نافذة مركز للشرطة اليونانية.

وأصيب الرجل بجروح مميتة في الحادث، بعد أن قفز من نافذة الطابق الأول من مركز شرطة أثينا المركزي في ميدان أومونيا.

وفاة محتجز في مركز للشرطة اليونانية

واعتقل الرجل في وقت متأخر أمس، حسبما ذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية، اليوم، نقلًا عن الشرطة.

وفتحت مديرية شرطة أثينا تحقيقًا، وسيحدد التحقيق كيف تمكن الرجل، الذي كان محتجزًا، من القفز من النافذة.



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