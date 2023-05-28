رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه للقاء برينتفورد بختام الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ووكر، لابورت، آكي، جوميز، لويس.

خط الوسط: فيليبس، بالمر، فودين، محرز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

توج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022 -2023، قبل ختام مباريات الدوري اليوم الأحد.

إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

حصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة جديدة، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة البريميرليج، على حسابها بموقع التواصل تويتر، حصول هالاند صاحب الـ 22 عاما على جائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي في المسابقة الإنجليزية.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بشكل عام.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا خلال 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع مانشستر سيتي في البريميرليج.

وكان المهاجم النرويجي قد حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب بالموسم الحالي من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وساهم إيرلينج هالاند بقوة في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، يعد هالاند أول لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب شاب بالبطولة، في نفس الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 89 نقطة

2- آرسنال 81 نقطة

3- مانشستر يونايتد 72 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 70 نقطة

5- ليفربول 66 نقطة

6- برايتون 62 نقطة

7- أستون فيلا 58 نقطة

8- توتنهام هوتسبير 57 نقطة

9- برينتفورد 56 نقطة

10- فولهام 52 نقطة

11- كريستال بالاس 44 نقطة

12- تشيلسي 43 نقطة

13- وولفرهامبتون 41 نقطة

14- وست هام يونايتد 40 نقطة

15- بورنموث 39 نقطة

16- نوتينجهام فورست 37 نقطة

17- إيفرتون 33 نقطة

18- ليستر سيتي 31 نقطة

19- ليدز يونايتد 31 نقطة

20- ساوثهامبتون 24 نقطة

-إعلانات-

يتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023 قبل ختام مباريات الدوري اليوم الأحد.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 28 هدفا

3- ايفان توني لاعب برينتفورد : 20 هدفا

4- محمد صلاح لاعب ليفربول: 19 هدفا

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد : 18 هدفا

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا

7- جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال: 15 هدفا

7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال : 15 هدفا

8- الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام: 14 هدفا

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 14 هدفا

9- بوكايو ساكا لاعب آرسنال: 13 هدفا

9- رودريجو لاعب ليدز يونايتد: 13 هدفا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



