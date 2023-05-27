هالاند يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة جديدة، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة البريميرليج، على حسابها بموقع التواصل تويتر، حصول هالاند صاحب الـ 22 عاما على جائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي في المسابقة الإنجليزية.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بشكل عام.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا خلال 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع مانشستر سيتي في البريميرليج.

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وكان المهاجم النرويجي قد حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب بالموسم الحالي من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وساهم إيرلينج هالاند بقوة في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، يعد هالاند أول لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب شاب بالبطولة، في نفس الموسم.

أرقام هالاند في الدوري الإنجليزي

ونجح المهاجم النرويجي هالاند حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وساهم إيرلينج هالاند بقوة في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، البالغ من العمر 22 عامًا، قد حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ويتطلع اللاعب النرويجي لتسجيل أو صناعة 4 أهداف في ختام البريميرليج أمام برينتفورد، من أجل كسر رقم تاريخي جديد في المسابقة.

ويحتل هالاند، المركز الثالث، بالتساوي مع تييري هنري، في لائحة أفضل المشاركين في تسجيل الأهداف بالبريميرليج (مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة) برصيد 44 هدفا لكل منهما، ولا يتفوق عليهما سوى آلان شيرر وأندي كول، بفارق 3 مساهمات.

يذكر أن هالاند حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد بالبريميرليج، مسجلا 36 هدفا في 35 مباراة، وبشكل عام سجل 52 هدفا خلال 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة السيتي.

ويعد هالاند النجم الأول في صفوف مان سيتي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 36 هدفًا. وبخلاف التسجيل، يتميز هالاند خلال الموسم الحالي بصناعة الأهداف أيضًا، حيث وصل للتمريرة الثامنة في المسابقة خلال مواجهة برايتون، معادلًا الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" البريطانية، فإن هالاند بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنظام الـ38 أسبوعًا.

وأوضحت الشبكة البريطانية المهتمة بإحصائيات كرة القدم أن هالاند وصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي متساويًا مع الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق.

وسجل هالاند 36 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هنري 24 هدفًا وصنع 20 أخرى خلال موسم 2002-2003.

وشارك هالاند مع مانشستر سيتي خلال الموسم في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

هالاند مع جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، فيتو

أفضل هدف لـ هالاند باعترافه

وقال هالاند، خلال حوار لشبكة "سكاي سبورتس": "المباراة الأولى كانت مهمة أمام وست هام لكي أحظى ببداية جيدة، إضافة إلى تهدئة الجماهير قليلا، كان ذلك مهما"

وأضاف: "بالطبع سجلت العديد من الأهداف الرائعة هنا، الهاتريك الذي سجلته أمام مانشستر يونايتد كان مذهلا، كما أن الهدف الذي حطمت به الرقم القياسي أمام وست هام (مباراة الأسبوع 28 والذي انفرد فيها بلقب أفضل هداف في موسم واحد بتاريخ البريميرليج) كان رائعا، وهناك مقصية أمام ساوثهامبتون والعديد من الأهداف الأخرى الرائعة التي أقدرها".