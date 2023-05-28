الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يقدم دورات مجانية

باسل رحمى، فيتو
باسل رحمى، فيتو

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الجهاز يقوم بتقديم برامج تدريبية متنوعة لتطوير المشروعات الصناعية المصرية المتوسطة والصغيرة في عدد من القطاعات الإنتاجية الهامة بهدف مساعدتهم على التوسع وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة منتجاتهم وتطويرها مما يزيد من قدرتهم على التصدير.
وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون حاليا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، التي تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات التنموية، لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للمشروعات الصناعية ضمن مشروع "الابتكار في القطاع الخاص"

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 الدعم الفني لأصحاب المشروعات المتوسطة

 واكد أن الجهاز يحرص على التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمانحة لإتاحة مختلف أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على تنفيذ توجهات الدولة للنهوض بهذا القطاع والتركيز على المشروعات الصناعية ورفع قدراتها الانتاجية مما يساعدها على الاستقرار والتوسع وتوفير احتياجات السوق المصرية والوصول للأسواق الخارجية، ومن ثم الحفاظ على العمالة بها ومساعدتها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة مع الجهات الدولية ومن بينها الوكالة الألمانية GIZ، تهدف لتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات في مصر، وتعكس مدى ثقة تلك المؤسسات في الاقتصاد المصري وتقديرهم للفرص الواعدة التي تحظى بها المشروعات المتوسطة والصغيرة في التوسع والنمو في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وعملاء جهاز تنمية المشروعات التقدم للحصول على تلك الدورات بشكل مجاني في موعد أقصاه 31 مايو 2023، خاصة الشركات الصناعية أو الموردين في القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية وصناعة التعبئة والتغليف والطباعة، وذلك وفقا لعدة شروط من أهمها أن تكون الشركة قائمة ومسجلة وتعمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ويمكن للشركات التي ترغب في الاستفادة من التدريب التقديم عن طريق الروابط الموضحة:

ترشيد استهلاك الطاقة والموارد قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023
https://ee.kobotoolbox.org/BU1hfo99

التحول الرقمي قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023
https://ee.kobotoolbox.org/WlV4QcxE

الإدارة المالية وكيفية الوصول للتمويل قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023
https://ee.kobotoolbox.org/30A8e2qU

التأهيل لمعايير سلامة وجودة الغذاء   (BRCGS, FSSC 22000) قدم علي هذا البرنامج من هنا – اخر موعد للتقديم 4 يونيو 2023
https://ee.kobotoolbox.org/iRh5qvBv

جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية لخلق فرص عمل للسيدات بكفر الشيخ

تعرف على مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي يمولها "تنمية المشروعات"

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تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصناعية القطاع الخاص القطاعات الإنتاجية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية لخلق فرص عمل للسيدات بكفر الشيخ

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