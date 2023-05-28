المسيرات الروسية تهاجم كييف، ورئيس المدينة: "أسقطنا 20 طائرة"

قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الأحد، جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق: إن "امرأة تبلغ 35 عامًا تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عامًا"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.

"ابقوا في الملاجئ...."

وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدًا سكان العاصمة: "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".

وأوضح أن حريقًا اندلع أيضًا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.

وأحصى سيرهي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية، أمس الأول الجمعة، وقوع 13 هجومًا في كييف خلال هذا الشهر.

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هجمات بالطائرات المسيّرة

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضًا التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الروسية، أن قصفًا استهدف هذه المناطق، أمس السبت، أسفر عن مقتل شخصين.

وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها.

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