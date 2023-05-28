الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المسيرات الروسية تهاجم كييف، ورئيس المدينة: "أسقطنا 20 طائرة"

طائرة مسيرة تم إسقاطها
طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق العاصمة كييف، فيتو

قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الأحد، جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.
وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق: إن "امرأة تبلغ 35 عامًا تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عامًا"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.

 

"ابقوا في الملاجئ...."

وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدًا سكان العاصمة: "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".
وأوضح أن حريقًا اندلع أيضًا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.
وأحصى سيرهي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية، أمس الأول الجمعة، وقوع 13 هجومًا في كييف خلال هذا الشهر.

-إعلانات-

تضرر مبنى في كييف بعد استهداف العاصمة، فيتو

هجمات بالطائرات المسيّرة

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضًا التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الروسية، أن قصفًا استهدف هذه المناطق، أمس السبت، أسفر عن مقتل شخصين.
وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها.

طائرة مسيّرة تسقط في فناء محكمة مدينة موسكو

تضرر مبنى خط أنابيب نفطي في روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العاصمة الأوكرانية كييف الطائرات المسي رة رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو محطة وقود الدفاعات الجوية منطقة هولوسيفسكي كييف روسيا أوكرانيا موسكو الهجوم علي الكرملين

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تنفي تدبير أي هجوم بطائرة مسيّرة لاغتيال بوتين

طائرة مسيّرة تسقط في فناء محكمة مدينة موسكو

الأكثر قراءة

حمدي فتحي يغيب عن الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نشرة الأخبار، انفجار إطار طائرة بمطار جدة، انتهاء موجة الطقس السيئ، الشناوي جاهز لنهائي أفريقيا

توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان في ثاني أيام انطلاق الامتحانات

أسعار الحديد اليوم 28 - 5 - 2023 في الأسواق المحلية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

البرلمان يناقش اليوم ضرائب ورسوما جديدة، تعرف على التفاصيل

اليوم، استئناف دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة

للمهندسين، مزايا وتغطيات وثيقة التأمين ضد المسئولية ومخاطر المهنة

Advertisements

منوعات

المزيد

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

توقف قطارات السكك الحديدية في ألمانيا بسبب سيدة

هل تعرف ماذا يأكل رائدا الفضاء السعوديان؟!

ضبط شبكة لشراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية