إدانات عربية لاقتحام مقر سكن سفير الأردن في الخرطوم

أعرب كل من البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر عن إدانتهم لتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.

الاعتداء على البعثات الدبلوماسية

وأكد البرلمان العربي مجددًا رفضه أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، داعيًا السلطات السودانية لاتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

ودعا البرلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية.

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وأدانت دولة الإمارات تعرض مقر سكن سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

في حين قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات تُدين بشدة تعرض مقر سكن سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأعربت الإمارات في بيان خارجيتها، الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وجددت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، رفض المملكة كل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما تدعو للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض منزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة الخرطوم للتخريب والاعتداء.

ودعا جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها، وسرعة المضي قدما في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.



ودانت قطر أيضا، الاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل السفير الأردني في الخرطوم، مشددة على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجددت الخارجية القطرية، في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

وأعربت قطر، وفقًا لبيان خارجيتها، عن تطلعها إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

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