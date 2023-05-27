الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

7 تعليمات مهمة للمواطنين من وزارة الصحة مع التقلبات الجوية

التقلبات الجوية،فيتو
التقلبات الجوية،فيتو

وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للمواطنين، في ظل التقلبات الجوية خاصة لمرضي حساسية  الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة.

 

وتضمنت أهم النصائح:

١- يجب وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

 

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

 

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

 

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

 

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٥-ارتـداء الكمامـة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهـوائية

 

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية،والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

 

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين 

كانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الغد، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار تتمثل في نشاط للرياح للمثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة رعدية على بعض المناطق تصل لحد السيول على خليج السويس وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 


طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".


إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".


إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".


إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".


إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".


إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".


إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".


السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".


الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".


الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".


ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا

 

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