الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

ورشة تدريبية لأفراد الجهاز الإشرافي بصحة الدقهلية على التحول الرقمي (صور)

جانب من الورشة، فيتو
جانب من الورشة، فيتو

شهدت مديرية الصحة بالدقهلية ورشة لتدريب (72) من أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية على  التحول الرقمى، وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية.

 

وذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، وقام فريق الميكنة بالبرنامج الموسع للتطعيمات بالوزارة بقيادة  محمود صبري والأستاذ عمر يحيي.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  إن  ورشة العمل تضمنت  تدريب أفراد الجهاز الإشرافى بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية ، وذلك على مدار 20 يوما.

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وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى : إن هذا التحول  سوف ينتج  عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم، مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل، وذلك فى إطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

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