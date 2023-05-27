تعليم الدقهلية: 47 ألف طالب امتحنوا العربي والدين بالدبلومات دون شكاوى

انطلقت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمدارس محافظة الدقهلية حيث أدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، بدون أي شكاوى حسبما صرح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ورئيس غرفة العمليات.

وتابع ناصر شعبان الامتحانات التحريرية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية واطمأن على وصول الأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنة بالإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 26 خط سير على مستوى المحافظة لضمان وصول صناديق الأسئلة في الوقت المحدد.

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وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى 47 ألف 261 طالبا وطالبة (٣٠٣٦١ صناعي و١٣٠٤٢ تجاري و٣٢٣٢ زراعي و٦٢٦ فندقي) امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في ١٧٧ لجنة امتحانية.

وأضاف شعبان أن تم التنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين مركز توزيع الأسئلة وتأمين وصول الأوراق الامتحانية للجان وتأمين اللجان الامتحانية كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية.



يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الامتحانات.



وجاء ذلك بحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية هاني عنتر وكيل المديرية و أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفني ووليد محى الدين مدير إدارة الأمن بالمديرية وعماد فكرى، سمر ميخائيل، محمد علي وهشام محمد مديري نوعيات التعليم الفني وعضو التطوير التكنولوجي وحازم السيد والنقيب إسلام لطفي سلام مندوبا لمديرية أمن الدقهلية والدكتورة ولاء السعيد أحمد مندوبان عن وزارة الصحة