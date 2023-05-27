السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

استهداف سيارة تابعة لوزير الدفاع الروسي في مقاطعة بريانسك

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

تشهد مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية، تطورات ميدانية على مدى اليومين الماضيين بشأن تسلل قوات أوكرانية لأراضيها.

 

استهداف سيارة تابعة لمكتب وزير الدفاع الروسي

وبحسب قناة العربية الإخبارية  فإن مسيرة استهدفت سيارة تابعة لمكتب وزير الدفاع الروسي في بريانسك، مشيرة إلى مقتل شخصين.

 

في غضون ذلك، نفى حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم السبت، تسلل قوات أوكرانية إلى أراضي الإقليم المحاذي للحدود الأوكرانية.

 

وكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، اليوم السبت، عبر قناته على "تليجرام": إن "3 بلدات قصفت من أراضي أوكرانيا، وبعد ذلك تم استهداف نقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية".

 

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كما أضاف، حول المعلومات الواردة عن محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المنطقة، أن "هذه المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها. لم تكن هناك محاولات للتسلل إلى من أوكرانيا".

 

إحباط محاولات تسلل أوكرانية

جاء ذلك بعد يومين من إعلان السلطات الروسية، يوم الخميس، إحباط ما قالت إنها محاولة مجموعة أوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة بريانسك المحاذية للحدود مع أوكرانيا، في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر.

 

وأعلنت موسكو أن البلدة تعرضت لهجوم "إرهابي" من جانب القوات الأوكرانية، فيما رجحت كييف أن تكون العملية من تنفيذ الأجهزة الخاصة الروسية أو مجموعات معارضة لسياسات الكرملين.

 

وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن قوات الأمن أحبطت "محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة الخميس"، بحسب وسائل إعلام روسية.

 

كما كتب بوجوماز عبر "تليجرام": "اليوم أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية في مقاطعة بريانسك، محاولة تسلل إلى أراضي روسيا بالقرب من قرية سلوتشوفسك بمقاطعة بوغار".

 

وذكر أن قوام مجموعة "التخريب والاستطلاع الأوكرانية" كان 20 فردا، مبينًا أن الأوكرانيين أطلقوا النار وقتلوا شخصًا.

 

كما قالت السلطات الروسية، نقلًا عن مكتب حاكم منطقة بريانسك، إن قوات الأمن الروسية انتشرت في بلدتي سوشاني وليوبتشاني في منطقة بريانسك، دون الإعلان عن تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة التي اخترقت المنطقة، ولا عن عدد الرهائن.

 

وفي وقت لاحق، أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك بأنه تم احتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني.

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