تركيا تعمل على تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار اليوم السبت، أن السلطات في أنقرة تواصل اتصالاتها مع المشاركين في صفقة الحبوب حول موضوع تمديدها في المستقبل.



وزير الدفاع التركي

وقال الوزير التركي: "إنه تم تمديد الاتفاقية لمدة شهرين. نواصل الاتصالات مع المشاركين فيها، وسنتحدث لاحقا عن ذلك، وسنقيم الوضع. وسنعمل على تمديد الاتفاقات لفترة جديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وهو ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

-إعلانات-

ويوم الخميس هددت روسيا، بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب والأسمدة من ثلاث موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو المقبل.

اتفاق الحبوب

وشددت روسيا على أنه إذا لم تُلبِ مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من تلك المنتجات فإنها لن تمدد الاتفاق، وهو التهديد التالي لآخر سبقه في مارس، قبل أن توافق الأسبوع الماضي على التمديد 60 يومًا.

وكان الاتفاق قد أُبرِم أولًا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

الأمونيا الروسية

وبدأ منذ مارس أن موسكو تعطي الأولوية لمطلبين محددين هما إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه “إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل ’المنهجية’ الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن ”مبادرة البحر الأسود" ستضطر أيضًا إلى البحث عن بدائل".

واقترحت التصدير برًّا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.

وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو بسبب الغزو الروسي. وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت.