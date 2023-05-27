باخموت، أوكرانيا تكشف عن الوضع الميداني داخل المدينة الإستراتيجية

قالت مسؤولة كبيرة في كييف، اليوم السبت، إن القوات الروسية خفضت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وبدأت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في بيان على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن “النشاط العام للعمليات تراجع”.

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وأضافت: “لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم سواء في المدينة أو على أطرافها”.

وتابعت أن القوات الروسية تقصف بدلا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.

خارطة السيطرة في باخموت

وقالت ماليار: “تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها.. يحاول العدو تعزيز قدراته”.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية “تسيطر بثبات” على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على “مهام أخرى”.

الأهمية العسكرية للسيطرة على باخموت

تكمن الأهمية الاستراتيجية لمدينة باخموت في كونها مركزًا لوجستيًا استراتيجيًا لإمداد قوات كييف على جبهة منطقة دونيتسك، التي يواصل الجيش الروسي تحريرها.

تقع باخموت جنوب شرق كراماتورسك، وهي مركز إقليمي رئيسي ومركز إداري في إقليم دونباس، وتضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك. اشتهرت هذه المدينة الصناعية، بمناجم الملح والجبس، بيد أنها اكتسبت أهمية رمزية بسبب طول مدّة وضراوة المعارك فيها وحولها، حيث دمّرت أجزاء كبيرة منها بفعل القصف، كما كانت القوات الأوكرانية تستخدمها كقاعدة لإطلاق قذائفها المدفعية نحو سكان دونباس. وهو ما جعل المعركة في هذه المدينة توصف بـ"حرب الاستنزاف" الطاحنة، وفقًا لصحيفة " واشنطن بوست".

باخموت بالنسبة إلى الأوكرانيين هي عقدة مواصلات إستراتيجية تبعد 65 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، المركز الإداري للمقاطعة ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف، وتشكل حصنًا للدفاع عن باقي مدن منطقة المقاطعة.

وعلى الرغم من أنّ أوكرانيا وضعت دفاعًا صارمًا حولها، فقد حققت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة مكاسب لافتة. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كان القادة الأوكرانيون يريدون الصمود خلال معركة باخموت، لأطول فترة ممكنة، لإضعاف القوات الروسيةـ، حتى لو لم يتمكنوا في النهاية من منع إسقاطها.

في المقابل، كانت القوات الروسية أكثر إلحاحًا، لأنها ستجعل من المستحيل إعادة إمداد المقاتلين الأوكرانيين من باخموت ومحيطها.