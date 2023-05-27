لايبزيج يضرب شالكة 4-2 في ختام الدوري الألماني (فيديو)

فاز نادي لايبزيج على نظيره شالكه بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة لايبزيج وشالكه

سجل رباعية لايبزيج كلا من كريستوفر نكونكو هدفين، كونراد ويوسف بلسن، بينما سجل هدفي شالكه وارسين كامنسيكي وأوربان بالخطأ في مرماه.

هدف لايبزيج الثالثpic.twitter.com/5xqpqiOaSO — ياسين LFC (@lfc00966) May 27, 2023

نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرانكفورت

ومن ناحية أخرى تأهل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا 2022-2023.

وتخطى آينتراخت فرانكفورت عقبة شوتجارت في نصف نهائي كأس ألمانيا الليلة ليواجه لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا بالملعب الأوليمبي ببرلين يوم الثالث من يونيو المقبل.

موعد نهائي كأس ألمانيا

وتنطلق مباراة نهائي كأس ألمانيا بين لايبزيج وفرانكفورت يوم الثالث من شهر يونيو المقبل بالملعب الأوليمبي في برلين في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويتطلع آينتراخت إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا الذي فاز به في عام 2018، أملا في تحقيق عودة ناجحة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

لايبزيج يتأهل لنهائي كأس ألمانيا

تأهل لايبزيج حامل اللقب إلى نهائي كأس ألمانيا، بفضل فوزه الساحق على مضيفه فرايبورج (5 /1).

ويلتقي لايبزيج في المباراة النهائية، مع آينتراخت فرانكفورت.

وحسم لايبزيج الفوز في الشوط الأول حيث سجل خلاله 4 أهداف، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من الفوز بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي.

وتقدم الإسباني داني أولمو بهدف للايبزيج في الدقيقة 13، وبعد دقيقة واحدة فقط أضاف بنيامين هينريش الهدف الثاني، ثم أحرز المجري دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثالث في الدقيقة 37، وتبعه الفرنسي كريستوفر نكونكو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 45.

ولعب لايبزيج بعشرة لاعبين لطرد لاعبه الكرواتي يوسكو جفارديول في الدقيقة 58.

وأحرز ميكايل جريجوريتش الهدف الوحيد لفرايبورج في الدقيقة 75.

وحصل لايبزيج على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجل منها دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف.

وعلي صعيد آخر فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم، تحقيقا في حادثة وقعت خلال مباراة فرايبورج وضيفه لايبزيج، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا.

وشهدت مباراة فرايبورج وضيفه لايبزيج تعرض أندريه سيلفا، لاعب لايبزيج، لإلقاء عملة معدنية عليه خلال اللقاء، الذي جرى بين الفريقين.

وأعلن اتحاد الكرة الألماني، أن لجنة المراقبة التابعة له طلبت بيانا بشأن هذه الواقعة من فرايبورج، بصفته النادي المضيف للقاء.

واصطدمت العملة بجسد سيلفا خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، أثناء قيامه بعمليات الاحماء أمام أحد مدرجات جماهير فرايبورج.

واستلقى سيلفا على الأرض بعد إلقاء العملة المعدنية عليه وهو ما أثار غضب جماهير فرايبورج، الذين دخل العديد منهم إلى أرض الملعب، لكن أفراد الأمن حالوا دون تسببهم في مزيد من المتاعب.

وقرر حكم المباراة نقل إحماء لاعبي لايبزيج للطرف الآخر من الملعب، فيما اعتذر قادة فرايبورج عن تلك الحادثة في المباراة التي انتهت بفوز كبير للايبزيج 5-1 على أصحاب الأرض.