دورتموند يتأخر بهدفين أمام ماينز في الشوط الأول ويقترب من خسارة الدوري الألماني

الدوري الألماني، تأخر فريق بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد أمام فريق ماينز في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

وسجل هدفي ماينز كل من أندرياس هانش أولسن في الدقيقة 15 وكريم أونيسيو في الدقيقة 24.

وشهدت الدقيقة 19 إهدار سبيستيان هالر ركلة جزاء لصالح دورتموند ليضع فريقه في أزمة.

ويتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ 68 نقطة صاحب المركز الثاني والوصافة قبل جولة الحسم اليوم.

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خسارة دورتموند أو تعادله مع ماينز مع فوز بايرن ميونيخ، يعني تتويج فريق المدرب الألماني توماس توخيل باللقب.

وتنص لائحة الدوري الألماني، أنه في حال تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يميل حاليًا إلى بايرن ميونخ (53 هدفًا)، فيما يصل الفارق عند دورتموند إلى (39 هدفًا)

وحال تعادل دورتموند مع فوز بايرن ميونخ، سيرتفع رصيد الفريقين إلى 71 نقطة، ويمتلك البافاري أفضلية أخرى في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 2-2 في الدور الأول، والانتصار 4-2 في الدور الثاني.

ترتيب الدوري الألماني

1- بوروسيا دورتموند: 70 نقطة

2- بايرن ميونيخ: 68 نقطة

3- لايبزيج: 63 نقطة

4- يونيون برلين: 59 نقطة

5- فرايبورج: 59 نقطة

6- باير ليفركوزن: 50 نقطة

7- فولفسبورج: 49 نقطة

8- آينتراخت فرانكفورت:47 نقطة

9- ماينز : 45 نقطة

10- كولن: 42 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ: 40 نقطة

12- فيردر بريمن: 36 نقطة

13- هوفنهايم: 35 نقطة

14- أوجسبورج: 34 نقطة

15- شتوتجارت: 32 نقطة

16- بوخوم: 32 نقطة

17- شالكه: 31 نقطة

18- هيرتا برلين: 26 نقطة