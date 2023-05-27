السبت 27 مايو 2023
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رياضة

دورتموند يتعادل أمام ماينز ويمنح لقب الدوري الألماني للبايرن

دورتموند
دورتموند

الدوري الألماني، تعادل  بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني بشكل رسمي، أمام ماينز بهدفين لكل منهم  في الجولة الأخيرة من البندسليجا.

وسجل هدفي ماينز كل من أندرياس هانش أولسن في الدقيقة 15 وكريم أونيسيو في الدقيقة 24.

وشهدت الدقيقة 19 إهدار سبيستيان هالر ركلة جزاء لصالح دورتموند ليضع فريقه في أزمة.

وفي الشوط الثاني سجل جيريرو هدف دورتموند وتعادل زول في الدقيقة 96  ولكنه لم يكن كافيا ليحصل بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني بعد الفوز على كولن بهدفين لهدف.

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محمد زيدان وكلوب في آخر تتويج لدوتموند بالدوري الألماني

 وتوج بوروسيا دورتموند آخر مرة بلقب الدوري الألماني في موسم 2011 - 2012، عندما كان يورجن كلوب مديرا فنيا للفريق وقتها قبل انتقاله بعد ذلك لتدريب ليفربول الإنجليزي الذي يستمر معه حتى الآن.

كما كان النجم الدولي المصري محمد زيدان، أحد نجوم دورتموند الذين أحرزوا لقب الدوري الألماني في عام 2012، حيث شارك محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند في 73 مباراة، استطاع خلالها التسجيل في 15 هدفا وصناعة 10 أهداف، ولعب مجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة.

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