أخبار الحوادث اليوم، بلاغ للنائب العام ضد منصة نتفليكس بسبب مسلسل كليوباترا.. قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد محامٍ

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيليبو جراندى - المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام سيدة بالترويج لبيع مخدر الشابو بدمياط.



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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب) ؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة إلى جلسة 22 يوليو لاستكمال سماع الشهود.

تلقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغا من عصام رفعت خلف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الثقافة المصري، ضد منصة نتفيلكس بجمهوية مصر العربية اتهمها بارتكاب عدة مخالفات بسبب عرض مسلسل كليوباترا.

قضت المحكمة الاقتصادية، بقبول المعارضة في القضية المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد أحد المحامين شكلا ورفضه في الموضوع وتأييد الحكم شهر حبس وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة السب والقذف.

أصيب 23 شخصا بسحجات متفرقة بعدما عقرهم كلب ضال بمنطقة بشتيل في أوسيم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والمصل.

تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية، أمام القضاء الإداري لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون.

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باستدعاء خطيبة شاب أقدم على قتل شقيقها في روض الفرج خنقًا أثناء مشاجرة بينهما بسبب دفاعه عنها لسماع أقوالها.

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية، بعد رفضها التنازل عن قضية الخلع القائمة ضده.

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