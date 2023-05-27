السبت 27 مايو 2023
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حوادث

ضبط 34 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية على أسيوط ودمياط (صور)

أسلحة نارية فى اسيوط،فيتو
أسلحة نارية فى اسيوط،فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط،  حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب) ؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 34  قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 خزينة)، بحوزة (28 متهما " لعدد 16 منهم معلومات جنائية") وضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (255) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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 شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة ( دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد ) وقسم شرطة (ثان دمياط) ؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها         (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (9 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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قطاع الأمن العام وزارة الداخلية مديرية أمن اسيوط مديرية أمن دمياط

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