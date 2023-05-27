كلب يعقر 23 شخصا في أوسيم

أصيب 23 شخصا بسحجات متفرقة بعدما عقرهم كلب ضال بمنطقة بشتيل في أوسيم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والمصل.

وكان المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تلقى إشارة من مستشفى إمبابة العام بوصول 23 شخصا مصابين بعقر كلب بمنطقة بشتيل دائرة المركز، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين قيام كلب ضال بعقر 23 شخصا من أهالي القرية تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 10 سنوات، وعامل، 26 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، مما أدى إلى حدوث إصابتهم بآثار عقر وسحجات متفرقة بالجسم.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لو تعرضت للعقر من كلب.. كيف تحمي نفسك من مرض السعار؟

يخشى الكثير منا من التعرض لعقر الكلب حتى لا يحدث له إصابة بمرض السعار وفي هذا الإطار وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح مهمة عند التعرض لأي عضة كلب أو حيوان بضرورة التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة رعاية لانه لا يوجد طريقة معروفة لتحديد ما إذا كان الحيوان نقل المرض أم لا.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن المستشفى تحدد أنسب بروتوكول علاجي، سواء كان من خلال التطعيم الفوري، أو اللقاح، أو المصل وجميع أنواع بروتوكولات العلاج متوفرة في طواريء جميع المستشفيات الحكومية.

وكشفت هيئة الدواء أن مرض داء الكلب أو السعار هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة.

وتنتشر العدوى عن طريق لعاب الحيوانات، وفي أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بداء الكلب.​

وأوضحت أن الكلاب هي السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الشخص بمرض داء الكلب، وهناك حيوانات أخرى حاملة للفيروس، مثل: القرود والقطط والخفافيش.

ونصحت وزارة الصحة بتجنب لمس أي حيوانات ضالة سواء القطط أو الكلاب في الشوارع موضحة أن مرض السعار يسببه فيروس ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب عن طريق العض او الخدش مشيرة إلى أنه يسبب التهاب حاد في الجهاز العصبي للإنسان وتتمثل الأعراض في الحمى والهياج والغيبوبة والوفاة.

كما نصحت أي شخص يقوم بتربية الحيوانات في المنزل التأكد من حصولها على كافة التطعيمات في المواعيد المناسبة وخاصة التطعيم ضد السعار مشيرة إلى أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن ١٠٥ لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار للإنسان.

جدير بالذكر أن مرض داء الكلب أو السعار هو مرض فيروسي معد، يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة، في أعقاب ظهور الأعراض على المصاب، وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات، وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعضّ أو الخدش عن طريق اللعاب.