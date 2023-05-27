السبت 27 مايو 2023
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حوادث

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

فريق الاهلي،فيتو
فريق الاهلي،فيتو

تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية، أمام القضاء الإداري لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون.

وذكر مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن الإعلامي أحمد عباده «عضو نادي الزمالك»  أن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان كافة قراراتها وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري».

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وأضاف مقدم الدعوى في دعواه بطلب سحب لقب السوبر من الأهلي: «بعد أن صرح الأهلي بالعزم عن التنازل عن تلك دعوى بطلان لجنة الانضباط  لأنها حققت الهدف منها قبل الحكم لأنه بمجرد رفع الدعوى تم إيقاف العقوبات بوقف كهرباء الأمر الذي أشعر الزمالك النادي المنافس بعدم تحقيق العدالة وأجبره قرار لجنة الاستئناف على الانسحاب من المباراة وتم اختيار نادي بيراميدز بالسوبر وتم إشراك كهربا بالمباراة وتم حصول الأهلي على البطولة بتلك الحيلة القانونية التي غاب عنها المصداقية وكان وسيلة لحصد اللقب».

وتابع: «التزام قانون الرياضة 71 لسنة 2017 لم يسلب حق جهة الإدارة والقضاء من الهيمنة على كافة المنازعات الرياضية هو أمر لا يطابق المنطق أو القانون فعلي الرغم أن قانون الرياضة وضع بعض الإجراءات أو الجهات التي يمكن لأصحاب المنازعات الرياضية اللجوء إليها. لا يمنع سلطة القضاء في الفصل في المنازعات الرياضية ولا يمنع سلطان جهة الإدارة بصفتها تمثل سلطة الدولة في الهيمنة على كل مناحي الرياضة مصر، واختتم محفوظ دعواه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ  قرار إعلان الاهلي بطل سوبر وإلغاء قرار اتحاد الكرة بذلك. إعادة المباراة بين الاهلي والزمالك لتحديد بطل السوبر المصري، مع تنفيذ الحكم بمسودته واتخاذ اللازم قانونا».

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