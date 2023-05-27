زوج يقتل زوجته بالمنوفية بسبب رفضها التنازل عن قضية الخلع
لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية، بعد رفضها التنازل عن قضية الخلع القائمة ضده.
تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات يُفيد بقيام "ع.ا.م"42 سنه ومقيم بقرية الجلابطة التابعة لمركز الشهداء بقتل زوجته "ع.ا.ش"37 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع زوجته علي يده، بعدة طعنات مختلفة بالجسد داخل شقة ملك الزوجة بمدينة السادات، وتم إلقاء القبض على الزوج "ع.ا.م" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد رفضها التنازل عن قضية الخلع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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