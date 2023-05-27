السبت 27 مايو 2023
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حوادث

طالب يطعن زميله داخل الحرم الجامعي في المنصورة

طالب يطعن زميله
طالب يطعن زميله داخل الحرم الجامعي في المنصورة، فيتو

شهدت جامعة المنصورة اليوم السبت واقعة طعن طالب بكلية الهندسة على يد آخر داخل الحرم الجامعي، بثلاث طعنات متفرقة بمطواة وذلك بعد نشوب مشادة كلامية مع زميله فيما حاول المتهم الفرار وتمكن الأمن الإداري من ضبطه ونقل الطالب المصاب لمستشفى الطلبة الجامعي لإسعافه.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة الأمن الإداري لجامعة المنصورة بإصابة طالب بـ 3 طعنات.

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وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارة الإسعاف وتبين إصابة طالب بـ 3 طعنات نافذة ويدعى "محمود م. م. ا." مقيم بقرية نشا التابعة لمركز نبروه، طالب بكلية الآداب، على يد طالب بكلية الهندسة أمام مبنى كلية الهندسة داخل الحرم الجامعى وذلك بعد مشادة كلامية بينهم.

وتم نقل المصاب لمستشفى الطلبة الجامعي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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