الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للأتربة بهذه المدن

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مختلف المناطق حيث سجلت محطات الأرصاد الجوية في كل من:

مرسي مطروح: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 29 درجة مئوية

برج العرب: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 32 درجة مئوية

الأقصر: الرؤية 1500 متر رمال والحرارة 35 درجة مئوية

أسيوط: الرؤية 3000 رمال والحرارة 30 درجة مئوية

شرم الشيخ: الرؤية 3000 رمال مثارة والحرارة 37 درجة مئوية

كما يستمر الغطاء السحابي على كافة الأنحاء ؛شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الاحمر، وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة علي المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية،

شديد الحرارة على جنوب الصعيد

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توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.



طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".